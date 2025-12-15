  • Спортс
20

Джей Джей Редик раскритиковал судей после победы над «Финиксом»: «По-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо»

Редик выразил недовольство судейством после игры против «Санс».

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик остался недоволен работой судей в победном матче с «Финиксом» (116:114). 

Разговаривая с журналистами после игры, Редик признал, что ошибся, использовав свой челлендж в эпизоде с Джейком Ларэвиа.

«Я думаю, сегодня мы допустили много ошибок. Куча ошибок, и я сам их допускал. Мне не следовало использовать челлендж в том эпизоде, хотя, по-видимому, в НБА теперь разрешено хватать игрока за майку, когда он идет под кольцо. Они признали, что Джейка схватили за майку, но, видимо, на игроков это больше не оказывает воздействия», – сказал тренер.

Редик говорил об эпизоде ближе к концу третьей четверти, когда Девин Букер заблокировал бросок Джейка Ларэвиа. «Лейкерс» взяли тайм-аут, и тренер решил оспорить решение судей, поскольку игрока схватили за майку. Однако арбитры не выявили нарушение правил, и челлендж оказался неуспешным.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
