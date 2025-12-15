Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 14 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой Дерик Куин, форвард Трей Мерфи (оба – «Новый Орелан»), центровой Джексон Хэйс («Лейкерс») и форвард Диллон Брукс («Финикс»).
