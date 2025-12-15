  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА
Видео
3

Аллей-уп Дерика Куина на Трея Мерфи и данк Джексона Хэйса через Осо Игодаро стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 14 декабря.

В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой Дерик Куин, форвард Трей Мерфи (оба – «Новый Орелан»), центровой Джексон ХэйсЛейкерс») и форвард Диллон Брукс («Финикс»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
