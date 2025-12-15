Единая лига ВТБ. «Пари НН» взял верх над «Автодором»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Нижегородский «Пари НН» обыграл саратовский «Автодор» в напряженной концовке. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 13-2, УНИКС – 12-2, Локомотив-Кубань – 10-5, Зенит – 10-5, МБА-МАИ – 9-5, Бетсити Парма – 9-6, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-9, Пари Нижний Новгород – 4-11, Автодор – 2-14, Самара – 0-14. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.