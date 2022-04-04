Бен Симмонс не сыграет в регулярном чемпионате и турнире плей-ин

Главный тренер заявил, что разыгрывающий команды не сыграет в оставшихся матчах регулярного чемпионата и турнире плей-ин.

«Нетс» приобрели Симмонса 10 февраля в результате обмена Джеймса Хардена в «Филадельфию». Австралийский защитник продолжает восстанавливаться от травмы спины и набирать форму после длительного отсутствия игровой практики. 25-летний игрок не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

«Бруклин» находится на 10-м месте в Восточной конференции с показателями (40-38).

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке