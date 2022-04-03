«Ничего динамичного». Стив Нэш заявил, что Симмонс выполняет только легкие бросковые упражнения

Главный тренер не дал большой надежды болельщикам команды касательно возможного возвращения на площадку в этом сезоне.

Тренер заявил, что разыгрывающий выполняет лишь легкие бросковые упражнения и не делает «ничего динамичного».

Симмонс прилетел с командой на гостевой матч против «Атланты» и даже вышел на паркет во время разминки перед игрой, но в своей обычной роли ассистента Патрика Миллса, сообщает инсайдер The Athletic Алекс Шиффер.

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