«Ничего динамичного». Стив Нэш заявил, что Симмонс выполняет только легкие бросковые упражнения

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Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш не дал большой надежды болельщикам команды касательно возможного возвращения Бена Симмонса на площадку в этом сезоне.

Тренер заявил, что разыгрывающий выполняет лишь легкие бросковые упражнения и не делает «ничего динамичного».

Симмонс прилетел с командой на гостевой матч против «Атланты» и даже вышел на паркет во время разминки перед игрой, но в своей обычной роли ассистента Патрика Миллса, сообщает инсайдер The Athletic Алекс Шиффер.

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