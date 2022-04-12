«Индиана» может попытаться выменять Расселла Уэстбрука

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По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Индиана» может стать потенциальным претендентом на звездного разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Отмечается, что любой обмен с участием Уэстбрука будет сложно осуществить, учитывая, что игрок собирается воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47 миллионов долларов.

Возможными участниками сделки называют Малкольма Брогдона и Бадди Хилда. Учитывая, что Тайриз Халибертон стал новым лидером «Пэйсерс» на задней линии, статус Брогдона в межсезонье определенно находится под вопросом, отмечает Чарания.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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