«Индиана» может попытаться выменять Расселла Уэстбрука

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Индиана» может стать потенциальным претендентом на звездного разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
Отмечается, что любой обмен с участием Уэстбрука будет сложно осуществить, учитывая, что игрок собирается воспользоваться опцией продления контракта на сезон-2022/23 стоимостью 47 миллионов долларов.
Возможными участниками сделки называют Малкольма Брогдона и Бадди Хилда. Учитывая, что Тайриз Халибертон стал новым лидером «Пэйсерс» на задней линии, статус Брогдона в межсезонье определенно находится под вопросом, отмечает Чарания.
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века