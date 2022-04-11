Леброн Джеймс: «Мне нравится иметь такого партнера по команде, как Расс»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказал слова поддержки своему партнеру по команде Расселлу Уэстбруку.

«Что мне нравится и всегда будет нравиться в Рассе, так это его боевой настрой, который он привносит в игру в каждом матче. В такой профессии, где происходит много травм и много всего, очень важно иметь такого надежного парня, который всегда готов надеть форму. Я это уважаю.

Я не собираюсь принимать решения за фронт-офис и тому подобное, но мне нравится иметь такого партнера по команде, как Расс», – сказал Леброн.

Леброн Джеймс еще когда-нибудь сыграет в финале?

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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