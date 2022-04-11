Энтони Дэвис: «Нельзя винить во всем Расса. Ему нужно было перестроиться, но из-за травм на это не хватило времени»

Форвард «Лейкерс» рассказал о том, что помешало разыгрывающему удачно выступить в сезоне-2021/22.

«Люди видели, как Расс играл за «Оклахому» и «Вашингтон». Если брать «Лейкерс», то это три совершенно разные команды. Нам точно не нужен был тот Расс, каким он предстал в «Тандер» со всеми его трипл-даблами. То же самое с «Вашингтоном». Брэдли Бил выбыл, так что был только Расс, все ребята собирались вокруг него. Но нам не нужен был такой Расс. И это касается всех. Когда я оказался в «Лейкерс», то для меня это было что-то новое, раньше я не играл так, как начал играть с Броном. Брон тоже должен был измениться, все должны были измениться.

Всем приходилось идти на жертвы. Уэстбруку было трудно к этому приспособиться. Мне тоже было трудно приспособиться к этому, когда я впервые попал в «Лейкерс» и стал одноклубником игрока уровня Брона. Я привык к другому: «Дайте мяч Эй Ди, он во всем разберется». Брон любит быть с мячом в руках, Расс тоже. Когда вы пытаетесь подстроиться и не мешать друг другу, на это требуется время. К сожалению, у нас было не так много времени, потому что отсутствовал либо я, либо он, либо Брон. Так что нельзя сваливать большую часть вины ​​на Расса, хотя ему очень сильно досталось в этом сезоне от болельщиков и прессы», – заявил Дэвис.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века