Шэмс Чарания: «Ник Нерс – одна из главных целей «Лейкерс»

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По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, главный тренер «Торонто» Ник Нерс будет одной из главных целей «Лейкерс» в связи с отставкой Фрэнка Вогеля.

«По словам нескольких источников, одной из главных целей «Лейкерс» является главный тренер «Торонто» Ник Нерс. Нерс, который привел «Рэпторс» к чемпионству в 2019 году, подписал долгосрочное продление контракта в 2020 году, и в его контракте осталось два года.

Неизвестно, будет ли Нерс доступен и будет ли у него интерес, но «Лейкерс» надеются, что бывший «лучший тренер года» будет в числе претендентов. Чтобы приобрести Нерса, «Лейкерс» нужно будет получить разрешение от «Рэпторс» и, вероятно, заключить с ними сделку», – сказал Чарания.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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