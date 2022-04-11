Шэмс Чарания: «Ник Нерс – одна из главных целей «Лейкерс»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, главный тренер Ник Нерс будет одной из главных целей «Лейкерс» в связи с отставкой .

«По словам нескольких источников, одной из главных целей «Лейкерс» является главный тренер «Торонто» . Нерс, который привел «Рэпторс» к чемпионству в 2019 году, подписал долгосрочное продление контракта в 2020 году, и в его контракте осталось два года.

Неизвестно, будет ли Нерс доступен и будет ли у него интерес, но «Лейкерс» надеются, что бывший «лучший тренер года» будет в числе претендентов. Чтобы приобрести Нерса, «Лейкерс» нужно будет получить разрешение от «Рэпторс» и, вероятно, заключить с ними сделку», – сказал Чарания.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века