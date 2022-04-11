Рэджон Рондо может стать ассистентом Джувэна Ховарда в «Лейкерс»

, который дважды выступал за «Лейкерс» в качестве игрока и выиграл чемпионат в 2020 году, может вернуться в команду в третий раз.

По словам журналиста Heavy Стива Балпета, 36-летний разыгрывающий может присоединиться к «Лейкерс» в качестве ассистента , если тот станет новым главным тренером команды.

Ховарда называют в числе кандидатом на должность главного тренера «Лейкерс», которая освободится после отставки Фрэнка Вогеля. 49-летний специалист проходил собеседование в «Лейкерс» в 2019 году и выступал с лидером калифорнийцев Леброном Джеймсом за «Майами».

В настоящее время Рондо играет за «Кавальерс», куда он перешел из «Лейкерс» в результате обмена в начале этого сезона.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века