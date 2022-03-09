Крис Хэйнс: «Клипперс» не будут возвращать Ленарда и Джорджа в плей-офф, если они не сыграют в регулярном чемпионате»

По словам инсайдера Yahoo Sports Криса Хэйнса, главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю не хочет рисковать и возвращать Кавая Ленарда и Пола Джорджа во время плей-офф, если они не смогут сыграть в регулярном чемпионате.

сегодня участвовал в предматчевой разминке, которая длилась более часа. Мне сказали, что это его первая продолжительная тренировка перед представителями СМИ. По моим наблюдениям, у него нет никаких ограничений. Тем не менее, проявляют осторожность и до сих пор не называют сроки возвращения ни для Кавая, ни для .

Я разговаривал с тренером , и он сказал мне, что, если не сможет вернуть своих парней в регулярном чемпионате, возвращать их в плей-офф будет небезопасно», – рассказал Хэйнс.

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