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    Крис Хэйнс: «Клипперс» не будут возвращать Ленарда и Джорджа в плей-офф, если они не сыграют в регулярном чемпионате»

    Теги травмы Тайрон Лю Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

    По словам инсайдера Yahoo Sports Криса Хэйнса, главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю не хочет рисковать и возвращать Кавая Ленарда и Пола Джорджа во время плей-офф, если они не смогут сыграть в регулярном чемпионате.

    «Кавай Ленард сегодня участвовал в предматчевой разминке, которая длилась более часа. Мне сказали, что это его первая продолжительная тренировка перед представителями СМИ. По моим наблюдениям, у него нет никаких ограничений. Тем не менее, «Клипперс» проявляют осторожность и до сих пор не называют сроки возвращения ни для Кавая, ни для Пола Джорджа

    Я разговаривал с тренером Тайроном Лю, и он сказал мне, что, если не сможет вернуть своих парней в регулярном чемпионате, возвращать их в плей-офф будет небезопасно», – рассказал Хэйнс.

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