Пол Джордж может вернуться в строй на этой неделе

Форвард второй день подряд участвует в тренировках команды. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, вчера Джордж играл «5 на 5».

«Посмотрим, как пройдет тренировка в понедельник, и как он будет себя чувствовать», – ответил главный тренер команды на вопрос о возможном возвращении Джорджа в строй на этой неделе.

Джордж не играет с Рождества из-за разрыва боковой связки локтевого сустава правой руки. Изначально сообщалось, что форвард пропустит три-четыре недели.

«Клипперс» занимают 8-е место на Западе и имеют шансы на выход в плей-офф.

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