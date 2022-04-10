Дрэймонд Грин: «Джордан Пул должен быть признан самым прогрессирующим игроком сезона»

Форвард считает, что его партнер по команде должен быть признан самым прогрессирующим игроком сезона.

«Если вы посмотрите, откуда он пришел, какие шаги он предпринял, вы увидите, что он оказался в положении, с которым не многие бы справились. По сути он стал лучшим подобием Стефа Карри. И Джордан продолжает расти.

Сегодня, когда у него не пошел бросок, он продолжал бросать и помог нам довести игру до победы. Это признак того, что он один из тех, кто найдет способ помочь команде, несмотря ни на что», – сказал Грин.

В субботнем матче против «Сан-Антонио» (100:94) Пул реализовал 3 из 19 с игры, но забросил ключевые штрафные в концовке встречи.

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»