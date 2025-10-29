  • Спортс
  Яннис Адетокумбо о возможном переходе в «Никс»: «Я называю это спекуляциями. Все эти разговоры об обменах меня никак не волнуют»
Яннис Адетокумбо о возможном переходе в «Никс»: «Я называю это спекуляциями. Все эти разговоры об обменах меня никак не волнуют»

Звезда «Милуоки» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Нью-Йорк».

«Сейчас я здесь и представлять свою команду – только это имеет значение. Мы обыграли «Никс», и все остальное не важно. Через два дня у нас игра против «Голден Стэйт», нужно восстановиться и подготовиться.

Я не читал ту статью ESPN, стараюсь держаться подальше от всех этих слухов. Я называю это спекуляциями. Все эти разговоры об обменах меня никак не волнуют. Стараюсь быть полностью погруженным в процесс, и помогать побеждать своей команде», – сказал Яннис после победы над «Нью-Йорком» (121:111).

37+8+7 от Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» победить «Никс»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
logoНью-Йорк
