Зайон Уильямсон о травме стопы, полученной в матче со «Сперс»: «Ничего такого, что могло бы вывести меня из строя надолго»

Форвард «Пеликанс» получил ушиб кости левой стопы при столкновении с Вембаньямой.

Из-за этого повреждения Зайон Уильямсон пропусти матч против «Бостона», в котором его команда уступила со счетом 90:122. Тем не менее, сам баскетболист не считает травму серьезной.

«Сейчас мы действуем по принципу «день за днем». Но ничего серьезного. Ничего такого, что могло бы вывести меня из строя надолго. Просто день за днем.

В матче против «Сан-Антонио» я приземлился на чью-то ногу, и боковая часть моей стопы ударилась о паркет. Боль начала усиливаться только спустя день или два. Поговорил с командой, приняли лучшее решение и провели обследование», – сказал Зайон Уильямсон .