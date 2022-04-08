Стив Керр: «В плей-офф приходится защищаться против Джорджа или Леброна... но не в этом году»

Главный тренер «Уорриорз» во время интервью порассуждал о том, готов ли использовать в плей-офф стартовое сочетание Стефен Карри – Джордан Пул – Клэй Томпсон.

Керр начал говорить о сложностях, с которыми можно столкнуться, когда у соперника будут играть сильные третьи номера, по привычке упомянув из «Лейкерс».

в стартовой пятерке в плей-офф? Такая вероятность существует. Посмотрим, как будет себя чувствовать Стеф.

Мне нравится это сочетание Карри – Пул – Томпсон. Но когда наступает время плей-офф, приходится защищаться против Пола Джорджа или там Леброна... но не в этом году. Извините, не хотел сказать ничего такого. Так, всего лишь маленький укол», – заявил Керр с улыбкой.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века