Джордан Пул – о броске с середины площадки при «-3»: «Если бы я не бросил, «Санз» сфолили бы и мы получили только два штрафных»

Защитник «Уорриорз» принял спорное решение в решающий момент матча против «Санз» (103:107).

Пул бросил с середины площадки за 4,4 секунды до сирены при «-3», мяч попал в щит и достался игроку . В этот момент Джордан находился рядом с двумя игроками соперника.

«Соперник исчерпал лимит командных фолов, мы уступали три очка. Если бы я не бросил и повел мяч дальше, они бы просто сфолили и мы получили только два штрафных. После этого у нас не было бы шанса на трехочковую атаку», – заявил Пул.

Пул набрал 38 очков (11 из 22 с игры), повторив личный рекорд результативности. В его активе также 9 подборов и 7 передач.

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