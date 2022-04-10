«Голден Стэйт» выиграл четвертый матч подряд и увеличил шансы на 3-е место в конференции

в субботу выиграл у «Сан-Антонио» (100:94) и продлил свою победную серию до четырех матчей.

Несмотря на отсутствие в составе и , «Уорриорз» близки к тому, чтобы занять третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Уорриорз» (52-29) опережают на одну победу «Мэверикс» (51-30) и могут обеспечить себе третий номер посева, обыграв «Пеликанс» в заключительном матче регулярки в воскресенье. Если команда Стива Керра проиграет, а победит , то «Даллас» займет третье место, поскольку выиграл сезонную серию у «Голден Стэйт» со счетом 3-1.

Лидерами на Западе являются «Финикс» (64-17) и «Мемфис» (56-25).

Джордан Пул и Джонатан Куминга стали самыми результативными в составе «Уорриорз» в сегодняшнем матче против «Сперс». На счету обоих игроков – 18 очков. Эндрю Уиггинс добавил 15.

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»