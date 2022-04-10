«Селтикс» подписали долгосрочный контракт с Джувэном Морганом

Теги переходы Бостон НБА G-лига Джувэн Морган Баскетбол

«Бостон» подписал долгосрочный контракт с тяжелым форвардом Джувэном Морганом (24 года, 201 см), выступавшим за фарм-клуб «Селтикс» в G-лиге.

Ранее в этом сезоне Морган подписывал с «Бостоном» соглашение на 10 дней и провел за команду один матч. Также форвард сыграл один матч за «Торонто».

По информации инсайдера Кита Смита, новый контракт Моргана подписан на два года с негарантированной зарплатой за второй год.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны

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