Джейлен Браун и Эл Хорфорд не вакцинированы (Крис Мэнникс)

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По словам инсайдера Sports Illustrated Криса Мэнникса, игроки «Бостона» Джейлен Браун и Эл Хорфорд не привиты от COVID-19.

«У «Селтикс» есть несколько непривитых парней. Насколько я понимаю, Джейлен Браун не привит, Эл Хорфорд не привит», – пишет Мэнникс.

Ранее сообщалось, что как минимум два игрока основного состава «Селтикс» не вакцинированы от коронавируса и не смогут участвовать в гостевых матчах в Торонто, если команда встретится в плей-офф с «Рэпторс».

Въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.

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