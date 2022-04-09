Джейлен Браун и Эл Хорфорд не вакцинированы (Крис Мэнникс)

По словам инсайдера Sports Illustrated Криса Мэнникса, игроки Джейлен Браун и Эл Хорфорд не привиты от .

«У «Селтикс» есть несколько непривитых парней. Насколько я понимаю, не привит, не привит», – пишет Мэнникс.

Ранее сообщалось, что как минимум два игрока основного состава «Селтикс» не вакцинированы от коронавируса и не смогут участвовать в гостевых матчах в , если команда встретится в плей-офф с «Рэпторс».

Въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.

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