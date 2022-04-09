«Торонто» гарантировал себе 5-е место на Востоке, «Чикаго» финиширует 6-м

«Торонто» после победы над «Хьюстоном» (117:115) гарантировал себе 5-е место в таблице Восточной конференции, «Чикаго» финиширует на 6-й строчке.
Ранее «Майами» обеспечил себе 1-ю позицию. За места со 2-го по 4-е поборются «Милуоки», «Бостон» и «Филадельфия».
«Бакс» благодаря победе над «Пистонс» (131:101) точно не опустятся ниже 3-й строчки.
Если «Селтикс» выиграют у «Гризлис» в воскресенье, то «Сиксерс» останутся на 4-м месте.
В случае поражения «Селтикс» и побед «76-х» над «Пистонс» и «Пэйсерс» клуб из Бостона станет 4-м.
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