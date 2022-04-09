Гэри Пэйтон: «Лучшим по игре в защите должен быть признан Маркус Смарт»

Знаменитый разыгрывающий считает, что из «Селтикс» должен быть признан лучшим по игре в защите по итогам сезона-2021/22.

«Я бы отдал приз Маркусу Смарту. Он выкладывается, играет жестко. Да, я думаю, что он должен получить приз. Почему нет.

Всякий раз, когда Смарт включается по полной программе, ему удается выключить из игры разыгрывающего соперника. Им приходится отказываться от основного варианта и отдавать розыгрыш человеку, который не должен этим заниматься. Так что он заслужил. Если вы можете существенно повлиять на атаку соперника с помощью всего одного парня, то так вы и должны делать», – заявил Пэйтон.

Последним игроком задней линии, который получал приз лучшему по игре в защите по итогам сезона, был Пэйтон (1995/96).

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