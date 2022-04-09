Эл Хорфорд заявил, что привился от коронавируса

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Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд во время интервью заявил, что полностью вакцинирован.

Ранее сообщалось, что как минимум два игрока основного состава «Бостона» не вакцинированы от коронавируса и не смогут участвовать в гостевых матчах в Торонто, если команда встретится в плей-офф с «Рэпторс».

По мнению инсайдера Sports Illustrated Криса Мэнникса, непривитыми игроками являются Джейлен Браун и Эл Хорфорд.

Хорфорд отметил, что пропуск им недавнего матча в Торонто связан с личными причинами.

Въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.

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