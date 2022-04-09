Эл Хорфорд заявил, что привился от коронавируса

Бигмен «Селтикс» Эл Хорфорд во время интервью заявил, что полностью вакцинирован.
Ранее сообщалось, что как минимум два игрока основного состава «Бостона» не вакцинированы от коронавируса и не смогут участвовать в гостевых матчах в Торонто, если команда встретится в плей-офф с «Рэпторс».
По мнению инсайдера Sports Illustrated Криса Мэнникса, непривитыми игроками являются Джейлен Браун и Эл Хорфорд.
Хорфорд отметил, что пропуск им недавнего матча в Торонто связан с личными причинами.
Въезд в Канаду разрешен только вакцинированным игрокам.
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