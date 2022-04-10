НБА отменила технический Луки Дончича, он сыграет против «Сан-Антонио»

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НБА пересмотрела решение относительно технического фола, который был получен разыгрывающим «Далласа» Лукой Дончичем в матче с «Портлендом» (128:78).

Словенский игрок получил свой 16-й технический в сезоне, когда стал оспаривать судейское решение. По правилам лиги он должен был пропустить один матч в качестве наказания.

В результате пересмотренного решения НБА Дончич сможет принять участие в заключительном матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио».

«Даллас» (51-30) имеет шанс потеснить «Голден Стэйт» (51-29) с третьего места в Западной конференции.

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