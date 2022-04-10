«Сперс» сыграют с «Пеликанс» в гостях в первом матче плей-ин

Теги Голден Стэйт Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Лонни Уокер Баскетбол

«Сан-Антонио» в субботу потерпел поражение от «Голден Стэйт» (94:100) и закрепился на 10-м месте в Западной конференции.

Таким образом, в первом матче турнира плей-ин «Сперс» сыграют в гостях против «Пеликанс», которые завершат регулярный чемпионат на 9-м месте.

Свингмен «Сперс» Лонни Уокер стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка. Тре Джонс добавил 15 очков, Джошуа Примо – 14.

Команда Грегга Поповича провела матч без всей стартовой пятерки: Деджонте Мюррэя, Келдона Джонсона, Якоба Пелтля, Девина Васселла и Дага Макдермотта.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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