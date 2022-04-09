Лука Дончич получил 16-й технический и должен пропустить последний матч регулярки

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич получил 16-й технический фол в сезоне-2021/22 и должен пропустить последний матч регулярного чемпионата против «Сан-Антонио» в воскресенье.
Дончич сможет сыграть лишь в том случае, если лига пересмотрит решение с техническим.
Словенец получил технический в пятничной встрече с «Портлендом» (128:78), когда стал оспаривать судейское решение.
«Я подошел и спросил: «Неужели в том эпизоде не было фола? Как это возможно?» Он дал мне технический. Это несправедливо», – заявил Дончич.
«Даллас» (51-30) имеет шанс потеснить «Голден Стэйт» (51-29) с 3-го места в Западной конференции.
В пятницу на счету Луки 39 очков, 11 подборов и 7 передач.
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