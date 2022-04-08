Стало известно расписание матчей турнира плей-ин НБА

опубликовала расписание матчей турнира плей-ин, который пройдет на следующей неделе.

Итоговое положение команд в таблице еще не определено, однако уже известно, что участниками плей-ин на Востоке станут , , «Атланта» и «Шарлотт». На Западе в турнире примут участие «Миннесота», «Клипперс», «Новый Орлеан» и .

Расписание турнира плей-ин НБА:

12 апреля. Матч 1. 8-я команда Востока – 7-я команда Востока

12 апреля. Матч 2. «Клипперс» –

13 апреля. Матч 3. 10-я команда Востока – 9-я команда Востока

13 апреля. Матч 4. «Пеликанс» – «Сперс»

15 апреля. Матч 5. Победитель матча 3 – проигравший в матче 1

15 апреля. Матч 6. Победитель матча 4 – проигравший в матче 2

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века