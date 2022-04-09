Сотрудник «Лейкерс»: «Уэстбрук говорил Вогелю, что разыгрывать должен всегда он»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

Один из сотрудников «Лейкерс» рассказал о конфликте между главным тренером команды Фрэнком Вогелем и ее разыгрывающим Расселлом Уэстбруком.

«Расселл не уважал Фрэнка с самого первого дня. Когда Фрэнк сказал, что любой игрок после подбора может перевести мяч на другую половину, а именно так сейчас играют в НБА, Расс такой: «Нет, я разыгрывающий. Дайте мне мяч и убегайте». Фрэнк ответил: «Нет, у нас есть Тален Хортон-Такер, Остин Ривз, Малик Монк. У нас есть Леброн, Энтони Дэвис. Они все могут разыгрывать». Расс такой: «Нет, я разыгрывающий. Оставьте мне это дерьмо и убирайтесь с дороги», – сказал анонимный сотрудник.

«Лейкерс» оказались на 11-м месте в Западной конференции и потеряли шансы на выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что клуб может уволить Вогеля после окончания нынешнего сезона.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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