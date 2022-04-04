Расселл Уэстбрук: «Вогель и его штаб делали вещи, которые казались им лучшими для команды»

Разыгрывающий ответил на вопрос журналистов относительно проделанной работы и помощи со стороны главного тренера и его штаба в сезоне-2021/22.

«Вогель и его штаб делали вещи, которые, как им казалось, были лучшими для команды. Я бы остановился на этом», – заявил Уэстбрук.

Идущие на 11-м месте «Лейкерс» (31-47) после поражения от «Наггетс» отстают от «Сперс» (33-45) на две победы.

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