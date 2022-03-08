Наверх
Sports.ru NBA

    Инсайдер Сэм Эмик: «Тренерский штаб «Лейкерс» просил руководство обменять Уэстбрука перед дедлайном»

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

    Инсайдер The Athletic Сэм Эмикм написал о том, что тренеры «Лейкерс» призывали руководство обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука перед дедлайном в феврале.

    «Тренерский штаб «Лейкерс» просил обменять Уэстбрука перед дедлайном, но эта попытка оказалась неудачной», – сообщает Эмик.

    Журналист также отметил, что между Уэстбруком и тренерским штабом «озерников» нарастает напряжение.

    «Лейкерс» имеют результат 2-8 в последних десяти матчах и занимают 9-е место на Западе (28-36).

    Почтальон, Адмирал, Матрица, Плохое порно – когда-то прозвища добавляли НБА магии, но сейчас практически исчезли

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные