Инсайдер Сэм Эмик: «Тренерский штаб «Лейкерс» просил руководство обменять Уэстбрука перед дедлайном»

Инсайдер The Athletic Сэм Эмикм написал о том, что тренеры призывали руководство обменять разыгрывающего перед дедлайном в феврале.

«Тренерский штаб «Лейкерс» просил обменять Уэстбрука перед дедлайном, но эта попытка оказалась неудачной», – сообщает Эмик.

Журналист также отметил, что между Уэстбруком и тренерским штабом «озерников» нарастает напряжение.

«Лейкерс» имеют результат 2-8 в последних десяти матчах и занимают 9-е место на Западе (28-36).

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