Ожидается, что «Лейкерс» уволят Фрэнка Вогеля, но сохранят Роба Пелинку и Курта Рамбиса

Ожидается, что главный тренер «Лейкерс» будет освобожден от своих обязанностей после провального сезона-2021/22, сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн со ссылкой на источники из лиги.

Вице-президент по баскетбольным операциям и специальный советник Курт Рамбис, как ожидается, останутся в руководстве лос-анджелесского клуба.

«Лейкерс» не оправдали предсезонных ожиданий, не попав в плей-офф. С показателями 31-49 команда находится на 11-м месте в Западной конференции.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века