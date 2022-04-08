Брайан Уиндхорст: «Леброн хотел бы поиграть в одной команде с Дончичем»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст привел доводы, что суперзвезда «Лейкерс» хотел бы играть в одной команде со словенским разыгрывающим ( ).

«Лучший способ узнать, как Леброн относится к другим игрокам – это посмотреть, кого он выбирал в свою команду на драфте Матча всех звезд. Он выбирал Луку Дончича все три года, что тот участвовал в Матче звезд.

Несколько лет назад он пытался завлечь Луку Дончича в свой бренд в Nike. Вместо этого Лука выбрал бренд Jordan. Я думаю, что Леброн хотел бы поиграть с Лукой в одной команде», – сказал Уиндхорст.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века