Рамона Шелберн: «Лейкерс» выбрали Уэстбрука из-за энтузиазма Леброна и Дэвиса по поводу Расселла»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн утверждает, что энтузиазм и по поводу возможного объединения с стал причиной того, что клуб прошлым летом сделал выбор в пользу MVP 2017 года, а не («Чикаго»).

«Хотя временной фактор повлиял на решение сделать выбор в пользу Уэстбрука и Хилда, а не Дерозана, источники, близкие к ситуации, настаивают на том, что энтузиазм Джеймса и Дэвиса по поводу Уэстбрука стал причиной того, что процесс пошел в этом направлении», – пишет Шелберн.

Согласно источникам, Дерозан несколько раз встречался с Джеймсом и Дэвисом в доме Джеймса в Брентвуде, и изначально у «Лейкерс» был интерес к сделке «сайн-энд-трейд» с «Сан-Антонио», в которой, вероятно, участвовали бы Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Кайл Кузма и драфт-пик.

Журналист Харрисон Фэйген отреагировал на публикацию Рамоны Шелберн, написав в твиттере: «Игра в анонимные обвинения продолжается».

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века