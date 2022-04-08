Рамона Шелберн: «Лейкерс» выбрали Уэстбрука из-за энтузиазма Леброна и Дэвиса по поводу Расселла»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн утверждает, что энтузиазм Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса по поводу возможного объединения с Расселлом Уэстбруком стал причиной того, что клуб прошлым летом сделал выбор в пользу MVP 2017 года, а не Демара Дерозана («Чикаго»).
«Хотя временной фактор повлиял на решение сделать выбор в пользу Уэстбрука и Хилда, а не Дерозана, источники, близкие к ситуации, настаивают на том, что энтузиазм Джеймса и Дэвиса по поводу Уэстбрука стал причиной того, что процесс пошел в этом направлении», – пишет Шелберн.
Согласно источникам, Дерозан несколько раз встречался с Джеймсом и Дэвисом в доме Джеймса в Брентвуде, и изначально у «Лейкерс» был интерес к сделке «сайн-энд-трейд» с «Сан-Антонио», в которой, вероятно, участвовали бы Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Кайл Кузма и драфт-пик.
Журналист Харрисон Фэйген отреагировал на публикацию Рамоны Шелберн, написав в твиттере: «Игра в анонимные обвинения продолжается».
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века