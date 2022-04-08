The Associated Press назвал пятерку лучших игроков НБА 2010-х годов

Международное агентство информации и новостей The Associated Press назвало пятерку лучших игроков НБА 2010-х годов.

Лучшими игроками минувшего десятилетия, по мнению AP, были («Голден Стэйт»), («Бруклин»), («Филадельфия»), Леброн Джеймс («Лейкерс») и («Даллас»).

Рекордсмен НБА по числу трехочковых за карьеру Стефен Карри помог «Уорриорз» завоевать три чемпионских титула (2015, 2017, 2018). Дюрэнт в составе «Оклахомы» выиграл четыре титула лучшего бомбардира лиги (2010, 2011, 2012, 2014), а затем в составе «Голден Стэйт» стал двукратным чемпионом лиги.

Харден был лидером лиги по передачам в 2017 году и дважды становился лучшим бомбардиром сезона (2018, 2019). Немецкий форвард Дирк Новицки провел всю карьеру за «Даллас» и принес клубу единственный чемпионский титул в 2011 году.

участвовал во всех финальных сериях НБА с 2011 по 2018 год, завоевав три чемпионских титула – два с «Майами» (2012, 2013) и один с «Кливлендом» (2016).

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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