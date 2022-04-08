Леброн Джеймс пропустит остаток сезона

«Лейкерс» объявили, что форвард команды Леброн Джеймс пропустит оставшиеся матчи сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Джеймс продолжит восстанавливаться от растяжения связок голеностопного сустава. Клуб ожидает полного выздоровления игрока.
«Лейкерс» находятся на 11-м месте в конференции с показателями 31-49 и потеряли шансы на попадание в турнир плей-ин. Команде осталось сыграть против «Оклахомы» и «Денвера».
Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века