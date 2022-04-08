Стив Керр – о желании Леброна играть с Карри: «Вы пытаетесь навлечь на меня неприятности?»

Главный тренер отказался прокомментировать заявление суперзвезды «Лейкерс» о желании выступать в одной команде со .

«У меня нет мыслей по этому поводу. Вы пытаетесь навлечь на меня неприятности, верно?» – спросил Керр.

«Бронни – первый в списке игроков, с которыми я хотел бы выступать... Из действующих баскетболистов я хотел бы играть со Стефом Карри», – ранее сказал Леброн.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века