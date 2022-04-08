Шакил О’Нил: «Хардену нужно прибавить. Эмбиид играет как MVP»

Теги Кобе Брайант Шакил О′Нил Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Член Зала славы Шакил О’Нил раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена за игру в матче против «Торонто» (114:119).

«Я бы не выиграл свой первый титул, если бы мой напарник Кобе не набирал в среднем 28 очков за матч. У «Сиксерс» появился второй лидер, который доказал, что способен на многое, но пока он не играет на своем уровне. В первых пяти матчах он это делал, но потом поблек.

Хардену нужно прибавить. Эмбиид играет как MVP. Не знаю, есть ли у Хардена переключатель, но я знаю, что ему нужно играть на уровне суперзвезды, на который, как мы знаем, он способен. 15 передач — это круто, но 3 из 12 с игры – это недопустимо», – сказал Шак.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства

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