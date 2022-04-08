Шакил О’Нил: «Хардену нужно прибавить. Эмбиид играет как MVP»

Член Зала славы ’Нил раскритиковал разыгрывающего «Филадельфии» за игру в матче против «Торонто» (114:119).

«Я бы не выиграл свой первый титул, если бы мой напарник Кобе не набирал в среднем 28 очков за матч. У «Сиксерс» появился второй лидер, который доказал, что способен на многое, но пока он не играет на своем уровне. В первых пяти матчах он это делал, но потом поблек.

Хардену нужно прибавить. Эмбиид играет как MVP. Не знаю, есть ли у Хардена переключатель, но я знаю, что ему нужно играть на уровне суперзвезды, на который, как мы знаем, он способен. 15 передач — это круто, но 3 из 12 с игры – это недопустимо», – сказал Шак.

«Живу здесь, но это не моя страна» – «Может, вам свалить отсюда?» Абдул-Джаббар боролся за справедливость, а стал врагом государства