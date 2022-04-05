Крис Бруссард: «Сезон «Бруклина» был сорван из-за Ирвинга, а не из-за Дюрэнта»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард назвал защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга главным виновником неудачного сезона команды.

«Кевин Дюрэнт проявил вежливость и взял вину на себя. Он является другом Кайри, поэтому не стал признавать, что сезон «Нетс» пошел не по плану из-за него. Но мы знаем, что все это случилось из-за отказа Ирвинга вакцинироваться. Кей Ди, Кайри и Харден составляли «большое трио» и реально претендовали на победу в чемпионате», – сказал Бруссард.

Ирвинг не играл в домашних матчах команды большую часть нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации.

Ранее Дюрэнт заявил, что сезон «Нетс» был сорван из-за его травмы.

«Нетс» находятся на 10-м месте в таблице Восточной конференции и обеспечили себе попадание в плей-ин.

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