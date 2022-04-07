Монти Уильямс: «Харден получал приз MVP, играя с Полом. Почему Букер не может?»

Главный тренер выразил негодование по поводу того, что защитник команды не рассматривается в качестве одного из главных претендентов на звание MVP сезона.

«Как часто парни с его статистикой и нашим турнирным показателем не становились MVP? Я слышал, что в случае с Буком сработал фактор того, что он играет в одной команде с . Это довольно глупо, потому что Харден получал приз MVP, играя вместе с Крисом», – заявил Уильямс.

Букер набирает 26,7 очка, 5,0 подбора и 4,9 передачи в среднем за игру. «Санз» одержали рекордные в истории клуба 63 победы в регулярном чемпионате.

Харден стал самым ценным игроком НБА в 2018 году, когда за «Хьюстон» играл Пол.

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