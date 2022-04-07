Кевин Дюрэнт: «Спокойно воспринял обмен Хардена в 2012 году»

Форвард «Нетс» признался, что в 2012 году после обмена защитника из «Оклахомы» в у него не возникло вопросов к менеджменту клуба.

«На тот момент я не особо интересовался бизнесом. У меня не было такой связи с офисом, чтобы я мог сказать: «А давайте поговорим о нашей команде, о ее будущем». Все это случилось внезапно. Я и правда не знал, как этому относиться на тот момент. Настрой был в духе «Я просто сосредоточен на своей работе. Буду рад любому, кто перейдет к нам в команду». Мы совершили прорыв, у нас по-прежнему были хорошие игроки в составе, так что если это работает для обеих сторон сделки, давайте просто осуществим ее.

В нашей команде Джеймс выходил со скамейки запасных, а потом мы увидели, как он играет в стартовом составе. И вот после этого уже возникла мысль: «Так, стоп. А мы точно все правильно сделали?» И потом он начал набирать все эти очки, выигрывать матчи.

Но на момент обмена все было в порядке. Что-то в духе «Давайте просто двигаться дальше, сосредоточимся на том, кто у нас есть», – заявил Дюрэнт.

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