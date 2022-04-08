Зайон Уильямсон принял участие в двустороннем матче

Форвард «Пеликанс» принял участие в облегченной версии двустороннего матча.

Уильямсон сыграл с тренерами по развитию и резервистами «Нового Орлеана».

«Матч, в котором участвовал Зайон, нельзя назвать полноценным. Пока что он на этом этапе. На данный момент у нас нет другой информации по нему», – заявил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин.

Согласно официальному сообщению клуба, сроки возвращения Уильямсона в строй по-прежнему неизвестны. Форвард не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, который получил прошлым летом.

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