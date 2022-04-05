Отчим Зайона Уильямсона: «Зайон хочет помочь «Новому Орлеану» создать победную культуру»

Ли Андерсон, отчим форварда «Нового Орлеана» , описал текущие взаимоотношения игрока с клубом.

«Думаю, сейчас он здоров. Он с нетерпением ждет возможности сделать все, что в его силах. Он хочет помочь создать победную культуру, которая нужна Новому Орлеану прямо сейчас. Я думаю, он горит этой идеей и ждет того момента, когда сможет помочь своей команде побеждать в матчах.

Стоит ли ждать Зайона в нынешнем сезоне? Это сложный вопрос. Я жду этого. Если вы спросите об этом Зайона, думаю, он ответит вам то же самое», – сказал Андерсон.

В нынешнем сезоне Уильямсон не провел ни одного матча за «Пеликанс» из-за повреждения стопы. В середине марта форвард вернулся в расположение команды из Портленда и получил разрешение врачей приступить к тренировкам на площадке.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что Уильямсон не вернется в строй в нынешнем сезоне. «Пеликанс» идут на 9-м месте в Западной конференции (34-44).

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