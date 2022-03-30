Зайон Уильямсон отправился с «Пеликанс» в 4-матчевый выездной тур

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон отправился вместе с командой в 4-матчевый выездной тур, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Впервые в этом сезоне Зайон полетел с «Пеликанс» в тур, состоящий из более чем одного матча.

Сроки возвращения Уильямсона в строй остаются неизвестны. Форвард не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за перелома стопы, который получил прошлым летом.

Ранее Чарания сообщал, что Уильямсон не вернется в строй в нынешнем сезоне. «Пеликанс» идут на 9-м месте в Западной конференции (32-43).

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы