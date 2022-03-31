Инсайдер: «Зайон Уильямсон дебютирует в сезоне на следующей неделе»

Инсайдер Мики Махток рассказал о том, что форвард «Нового Орлеана» вернется в строй на следующей неделе.

«Наши источники рассказали, что Зайон должен был принять участие в матчах в формате 3 на 3, но отказался от этого и сразу начал играть 5 на 5 во время тренировок и двусторонних матчей. «Пеликанс» сейчас совершают выездное турне. Наш источник рассказал, что Зайон Уильямсон дебютирует в сезоне на следующей неделе после возвращения из поездки. Он вернется в состав и будет играть в баскетбол на следующей неделе», – заявил Махток.

Слова Махтока позже опубликовал сайт The Pelicans Report, который освещает связанные с «Пеликанс» события и имеет контакты с игроками команды. Данный ресурс ранее несколько раз точно сообщал новости о Зайоне, включая информацию о его возвращении к тренировкам.

В нынешнем сезоне Уильямсон не провел ни одного матча за «Пеликанс» из-за повреждения стопы. Две недели назад форвард вернулся в расположение команды из Портленда и получил разрешение врачей приступить к тренировкам на площадке.

Ранее Шэмс Чарания сообщал, что Уильямсон не вернется в строй в нынешнем сезоне. «Пеликанс» идут на 9-м месте в Западной конференции (33-43).

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