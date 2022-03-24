Джей Уильямс: «Пеликанс» могут обыграть «Лейкерс» в плей-ин и без Зайона Уильямсона»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что , несмотря на отсутствие Зайона Уильямсона, способен обыграть , если они встретятся в турнире плей-ин.

«Я все же думаю, что «Пеликанс» могут обыграть «Лейкерс» в плей-ин и без .

Мы ждем, что «Лейкерс» неожиданно заведутся на заключительном этапе сезона. Я знаю, что Леброн Джеймс может завестись. Но я не уверен, что другие игроки вокруг него могут завестись так, чтобы победить «Пеликанс», – сказал Уильямс.

Зайон пропускает сезон-2021/22 из-за перелома стопы, полученного прошлым летом.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»