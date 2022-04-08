«Лейкерс» собираются отчислить Тревора Аризу

«Лейкерс» собираются отчислить форварда (36 лет, 203 см) и подписать молодого игрока до дедлайна, который наступает в воскресенье, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ариза присоединился к «Лейкерс» в августе прошлого года, подписав годовой контракт на 2,6 млн долларов.

36-летний форвард провел в нынешнем сезоне 24 матча, набирая в среднем 4,0 очка, 3,4 подбора и 1,1 передачи.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века