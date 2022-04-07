Стивен Эй Смит: «Тема о том, кто является величайшим игроком в истории, официально закрыта»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит заявил, что после непопадания «Лейкерс» в плей-офф в этом сезоне Леброна Джеймса нельзя считать величайшим игроком в истории НБА.

«Это худший сезон в карьере Леброна Джеймса. Я говорю не о его показателях, и я говорю не о том, что он сделал как игрок. Я говорю о том, в чем он участвовал. Тема о том, кто является величайшим игроком в истории, официально закрыта.

Лично для меня этой темы и не было. Первым всегда был Майкл Джордан, вторым — Леброн. Но если когда-либо и были какие-то сомнения, этот сезон закрепил тот факт, что Леброна Джеймса нельзя считать величайшим игроком в истории. Тема закрыта.

И знаете, почему она закрыта? Потому что Леброн Джеймс играл за «Лейкерс», набирая в среднем 29-30 очков за матч, и они все равно не попали в плей-офф», – сказал Смит.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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