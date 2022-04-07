Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук пропустят сегодняшний матч против «Уорриорз»

Лидеры «Лейкерс» , и не примут участие в сегодняшнем гостевом матче против , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» потерпели семь поражений подряд и потеряли шансы на попадание в турнир плей-ин. Команда занимает 11-е место в Западной конференции с показателями 31-48.

«Лейкерс» осталось провести три матча в этом сезоне.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века