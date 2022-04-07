Фрэнк Вогель: «Собранные в этом сезоне в «Лейкерс» игроки не привыкли играть в защите»

Главный тренер «Лейкерс» заявил, что защита была одной из основных проблем команды по ходу всего сезона.

По словам Вогеля, решить проблемы мешал определенный подбор игроков.

«Когда мы прививали команде некий стиль, нужно было многое исправлять. У собранных в команде парней не было хороших защитных навыков, они не привыкли делать это. Понимаете меня? Вы тренируете их на ежедневной основе, объясняете, учите нести ответственность. Но с нынешним составом нужно было очень многое преодолевать.

Суть того, как наши атакующие элементы сочетаются друг с другом, не позволяла команде играть с теми защитными габаритами, к которым я привык, которые могли бы обеспечить нам успех в при действиях на своей половине. Нам нужно было использовать как можно больше маленьких пятерок, чтобы играть быстрее, при нынешнем составе атака иначе просто не работала. Попытки настроить нападение напрямую сказывались на качестве нашей защиты», – заявил Вогель.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века