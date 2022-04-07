Этторе Мессина: «В отличие от Данкана, Кобе оказывал большое давление на партнеров по команде»

Главный тренер «Милана» , который провел пять лет в в качестве ассистента Грегга Поповича и один сезон в в качестве консультанта, сравнил лидерские качества и .

«Кобе разговаривал со мной по-итальянски. Ему нравилось, что никто не понимает, что мы обсуждаем.

В отличие от Тима Данкана, Кобе мог оказывать большое давление на партнеров по команде, на себя, на тренеров, на всех. И он всегда ясно давал понять: если ты находишься с ним в одной команде, ты должен оставаться на очень высоком уровне, даже несмотря на психологическое давление», – рассказал Мессина.

В Зал славы баскетбола ввели Брайанта, Данкана и Гарнетта. За Кобе говорила вдова (рядом плакал Джордан), Попович прогулял игру ради Тима